Семье не хватает денег на похороны Яниса Тиммы

Вчера, 17 декабря, умер бывший муж певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма. Мужчина покончил с собой спустя несколько дней после развода с артисткой. Примечательно, что накануне, 16 декабря, у певицы был день рождения. Говорят, спортсмен пытался на протяжении всего дня связаться с именинницей, чтобы поздравить, однако она игнорировала его сообщения. А узнав о смерти Тиммы, у Седоковой случился нервный срыв и она в состоянии аффекта попала в больницу.

Теперь же стало известно, что заботами о похоронах Яниса Тиммы занялась его семья, с которой, впрочем, по слухам, он давно оборвал все связи. От лица матери баскетболиста некий Гатис Лининьш, представившийся другом Яниса, заявил о сборе средств на транспортировку тела и захоронение в Латвии, сообщает телеграм-канал Dark Voice. Кроме того, сестра Яниса сообщила, что прощание состоится в Риге, и поблагодарила всех неравнодушных людей, отмечает Super.

"Те, кто знал брата поближе, знают, что под мышцами и татуировками скрывались уязвимое сердце и масса эмоций. Он легко мог помочь другим, но ему было очень трудно попросить чего-то для себя и признать, что он с чем-то не справляется. Я знаю, что многие люди предлагали Янису свою помощь, и я им искренне благодарна. Но мой брат принял свое решение, и, как бы больно оно ни было, нам теперь остается только принять его выбор", - высказалась родственница Тиммы.