Собянин: В гостиницах Москвы на Новый год забронировано уже 65% номеров

"Зима в Москве" привлекает туристов. В столичных гостиницах уже забронировано больше половины номеров на период с 31 декабря по 5 января, что превышает прошлогодние показатели. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Причем каждый пятый постоялец новогодних гостиниц приехал в Москву из-за рубежа. Активно бронируют номера гости из Саудовской Аравии, Омана и Арабских Эмиратов. Среди российских туристов, это жители Нижнего Новгорода, Казани, Санкт-Петербурга, Перми, Ярославля, Краснодара и других. Гостиницы, помимо высококлассного сервиса, готовы удивить и роскошными новогодними украшениями.

С ними соревнуются и другие представители бизнеса: рестораны, бары, магазины.

К слову, мэр Москвы также сообщил, что в этом году вновь пройдет конкурс среди представителей бизнеса на лучшее оформление витрин и фасадов.