Продолжается разгром вторгшихся на территорию Курской области украинских вооруженных формирований. Потери ВСУ за сутки составили 210 боевиков, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что уничтожена пусковая установка РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, два танка, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления нанесли поражение формированиям одиннадцати бригад ВСУ.

Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле населенных пунктов Сумской области. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41870 военнослужащих.