Объявлен набор добровольцев в отряд "Барс — Курск". Участникам гарантируется выполнение задач только на территории Курской области.

Добровольцы отряда охраняют объекты критической инфраструктуры и жизнедеятельности, несут службу совместно с сотрудниками правоохранительных органов на приграничных территориях и блокпостах, участвуют в эвакуации населения.

Отмечается, что денежное содержание приравнивается к участнику СВО. Также гарантируется сохранение рабочего места на период действия контракта.

Подробную информацию об отряде "Барс — Курск" можно получить по телефонам: 8-800-101-46-46 и +7(4712)70-07-49.