Елизавета Боярская: "Вот такая, совершенно неожиданная, радость!"

Елизавета Боярская считается одной из самых закрытых актрис. Она почти не посещает светские мероприятия, а если и делает это, то только по долгу службы или поддержать благотворительный проект, с которым сотрудничает. Актриса редко дает интервью. Она не снимается в телевизионных шоу. Ее в основном можно увидеть на театральной сцене или в соцсетях, где она довольно часто обновляет новостную ленту.

Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Елизавета Боярская регулярно делится с многочисленными подписчиками киноновинками и театральными премьерами как со своим участием, так и с участием друзей и близких. Вот, например, она сообщила, что скоро в Доме кино состоится показ фильма, на съемках которого артистка познакомилась со своим будущем мужем Максимом Матвеевым.

"Вот такая, совершенно неожиданная, радость! 22 декабря в Доме Кино в 17 часов пройдет показ фильма Игоря Копылова "Не скажу". На съемках этого фильма мы с Максимом Матвеевым познакомились, а через год уже поженились)) И было все это 15 лет назад. Приходите", - пригласила Боярская.

Говорят, что отец Елизаветы Михаил Боярский не был в восторге от выбора дочери, однако препятствовать влюбленным не стал. Спустя время у Боярской и Матвеева родились сыновья Андрей и Григорий. Дедушка Михаил Боярский в них души не чает.