Актер Александр Петров показал беременную жену

Александр Петров и его супруга Виктория скоро станут родителями. Об этом стало известно после того, как популярный актер выставил на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографию, на которой запечатлен с женой. Живот Виктории настолько большой, что не оставляет сомнений в том, что пара ждет прибавления.

"Ждем тебя", - коротко написала Виктория.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях паре. Некоторые припомнили, что еще в начале ноября пошли слухи о том, что супруга Александра Петрова ждет ребенка. Поводом для разговоров послужил выход пары в свет, и многие журналисты обратили внимание на фигуру обычно невероятно стройной Виктории. По их мнению, талия девушки немного "расплылась", а наряд лишь добавил интриги, спрятав живот за плотной тканью одежды.

Напомним, что Александр и Виктория оформили отношения осенью прошлого года, причем для доброй половины шоу-бизнеса новость стала сенсацией, ведь Петров долгое время встречался с актрисой Стасей Милославской, и общественность была уверена, что актер женится на ней. Однако его избранницей стала совсем другая женщина. Сам Александр Петров впоследствии объяснял, что с первого взгляда влюбился в Викторию.