Владимиру Зеленскому предрекли судьбу Михаила Саакашвили. Президента Украины с бывшим грузинским лидером сравнила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Журналистка напомнила, что бывшего президента Грузии отпустили с миром. После чего Саакашвили успел побывать и наследить в разных странах, прославился на Украине. А в итоге лежит в клинике, периодически объявляя голодовку, заявила Симоньян в эфире телеканала НТВ.

Симоньян считает, что после окончания российско-украинского конфликта Зеленский отправится в Лондон. Руководитель RT ранее заявляла, что по окончании СВО удастся перевоспитать даже самых антироссийски настроенных жителей Украины - с наступлением мира все прозреют.