Госдума завершила осеннюю сессию

Последнее в этом году и в осенней сессии пленарное заседание началось раньше обычного – в 10 утра. Фракция большинства – "Единая Россия" – собралась и вовсе в 9, чтобы обсудить, то, что уже сделано, и какие задачи предстоит решить в дальнейшем.

"Это формирование новой элиты. Это поиск новых кадров участников СВО, которые должны у нас пойти в Госдуму и активно принимать участие в Едином дне голосования 2025", - отметил Владимир Якушев.

В самом начале сессии - 17 сентября – были обозначены основные задачи до Нового года: федеральный бюджет на предстоящую трёхлетку, выполнение Послания президента Федеральному собранию и поддержка участников СВО и их семей.

На социальную политику до 2027 года депутаты заложили почти 7 трлн рублей. Уже с первого января на 17% вырастет МРОТ – он составит 22 440 рублей. Также будут проиндексированы социальные пенсии – к началу апреля почти на 15%. Увеличатся и пособия на поддержке семей с детьми.

"Речь идёт в том числе о продлении материнского капитала до 2030 года и поддержке среднего и малого предпринимательства. От выполнения посланий президента Федеральному собранию многое зависит. Как эффективно будет развиваться экономика, насколько повысится жизнь, улучшатся условия её и качество наших граждан", - отметил Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

Ещё одним приоритетом работы депутатов останется защита детей. Уже приняты законы о запрете усыновления в страны, где разрешена смена пола и идеология чайлдфри.

Сегодня в первом чтении рассмотрели законопроект, предусматривающий штраф 2 млн рублей за продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним. За осеннюю сессию нижняя палата парламента приняла 233 закона.

Также продолжится работа по борьбе с санкционным давлением и достижению технологического суверенитета и, конечно, поддержке армии. В заключительный день осенней сессии на повестке у депутатов было 7 вопросов. Следующую неделю парламентарии проведут в регионах. После нового года работа там продолжится, а первое пленарное заседание уже весенней сессии состоится уже 14 января.