Орбан ответил на хамский выпад Зеленского

Венгрия не будет отвечать ни на какие провокации. Виктор Орбан ответил на хамские заявления Владимира Зеленского в соцсети X. Венгерский премьер напомнил, что предложение о прекращении огня – на столе.

Зеленский ранее в хамской манере заявил, что не позволит таким странам как Венгрия выступать посредником в переговорах с Россией. У Орбана нет армии, чтобы "давить" на Владимира Путина - а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит", заявил украинский лидер.

Орбан в ответ подчеркнул: в Киеве должны сами решить, принимать ли предложение о рождественском перемирии. В то же время, премьер Венгрии посоветовал Зеленскому все же взять на себя ответственность.

Венгерский политик на минувшей неделе позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщили в Кремле, Орбан предложил объявить о прекращении огня на Рождество и провести крупный обмен пленными. Зеленский, по словам венгерского премьера, отверг мирные инициативы.