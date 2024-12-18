Страны ЕС обсуждают отправку 100 тысяч военных на Украину

Воинский контингент численностью в 100 тысяч военнослужащих намерены отправить на Украину страны ЕС. План обсуждается, военных пошлют после установления перемирия или прекращения огня.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников, основу контингента может сформировать коалиция из пяти-восьми стран. Предполагают, что это Германия, Франция, Италия, Британия и Польша. Отмечается, что точная численность личного состава будет зависеть от характера миссии.

По данным источников, европейские страны пока не определились с тем, будет ли это миротворческий контингент, обеспечивающий соблюдение режима прекращения огня, или силы сдерживания антироссийского характера. Власти Италии выступают за миротворческий характер миссии, в то время как Франция и Украина настаивают на "сдерживании".