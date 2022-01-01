Сергей Собянин: Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска

Более 220 социальных объекта москвичи отремонтировали в Донецке и Луганске. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"В 2025 году продолжим помогать Луганску и Донецку с ремонтом зданий и благоустройством территорий. В Луганске, например, московские специалисты приведут в порядок гимназию и музыкальную школу. Запланированы работы в детской клинической больнице, в зданиях поликлинического отделения и женской консультации городской многопрофильной больницы. Преобразятся несколько общественных пространств", – сообщил Собянин.

По его словам, с 2022 года в Донецке и Луганске благоустроено девять знаковых объектов.

"В целом с 2022 года москвичи провели в Луганске и Донецке ремонтные работы в 1876 многоквартирных домах, 197 нежилых зданиях и 223 социальных объектах", - говорится в сообщении.

Ранее Собянин рассказал, как Москва поддерживает Донецк и Луганск. В частности, там ведутся работы на инженерных системах.