ПВО отразила ракетную атаку на Ростовскую область

Ракетный удар по Ростовской области нанесли Вооруженные силы Украины. Российские средства противовоздушной обороны сбили три ракеты из четырех, сообщил временно-исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Как написал Слюсарь в Telegram, четвертая ракета попала в хозяйственную постройку в районе Каменска. Подробностей о последствиях удара на земле глава региона не привел. Однако подчеркнул, что пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что около 14.00 мск была пресечена попытка киевского режима атаковать c применением беспилотника самолетного типа объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО дрон ВСУ уничтожен над территорией Белгородской области.