В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым

Срочные новости из Мурманской области. Там в районе станции Княжая столкнулись два поезда грузовой и двухэтажный пассажирский, который следовал из Мурманска в Санкт-Петербург.

В момент аварии три вагона пассажирского состава сошли с рельсов и перевернулись. На данный момент нет точной информации о пострадавших - СМИ сообщают о четырех пострадавших. На место аварии направляются экстренные службы.

На кадрах видно, как срочно эвакуируют пассажиров без верхней одежды. Между тем в районе ЧП сейчас мороз минус 27 градусов.