Бригады карельских медиков выехали к месту столкновения поездов

Бригады скорой помощи направили власти Карелии к месту столкновения поездов в Мурманской области. Как сообщил глава регионального минздрава Михаил Охлопков, на помощь пострадавшим направлены машины Кемской и Беломорской ЦРБ. Необходимую помощь готовы оказать также территориальный центр медицины катастроф и Лоухская ЦРБ.

Как написал Охлопков в Telegram, авария произошла в 16:15 мск в районе станции Княжая. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск - Санкт-Петербург (в нем ехали 326 пассажиров), столкнулся с грузовым составом.

По предварительным данным, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Есть один пострадавший. На место ЧП выехали по три бригады из Кеми и Беломорска. Для выяснения обстоятельств аварии прибыла Кандалакшский транспортный прокурор Татьяна Чумакова.