Столкновение поездов под Мурманском: что известно к этому часу

ЧП в Мурманской области. Там в районе станции Княжая столкнулись два поезда - грузовой и двухэтажный пассажирский. Он следовал в Санкт- Петербург. В результате аварии четыре вагона пассажирского состава перевернулись. Погибла женщина, травмы получили 11 человек. До прибытия на место происшествия спасателей и врачей пассажиры без верхней одежды эвакуировались из покореженного состава. В районе ЧП сейчас мороз минус 27 градусов.

На месте аварии работают семь бригад скорой помощи, но этого мало. С минуты на минуты должен еще прибыть вертолет Центра медицины катастроф с медиками на борту. Ранены по крайней мере 14 человек. Пятеро находятся в тяжелом состоянии. Врачебный консилиум проведут здесь же.

Среди пострадавших есть ребенок. У него черепно-мозговая травма, переломы. Еще один человек оказался зажатым между вагонов. По последним данным, в карете скорой скончалась женщина.

Авария случилась в Кандалакшском районе Мурманской области. Двухэтажный состав в 10 утра выехал из Мурманска в сторону Санкт-Петербурга. В 15.00 проехали Кандалакшу. Через час - станция Княжая. Сильный толчок почувствовали все 326 пассажиров. Очевидцы говорят: внезапно вагоны встряхнуло, затем непонятный грохот. На полном ходу влетел товарный поезд. Тот стоял на ремонте, но тормозные башмаки сдавило и состав полетел вниз.

Хвост состава развернуло, некоторые пассажиры оказались заблокированы. В вагонах не было ни света, ни тепла. А на улице сейчас под минус 30. За пассажирами выехали автобусы. Эту ночь они проведут в пунктах временного размещения. Со станций Кандалакша и Кемь к месту аварии спешат поезда - восстановить движение на участке обещают в ближайшее время.