Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлят до 2030 года

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" по инициативе президента будут продлены до 2030 года. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

За 10 лет уже около 65 тысяч работников здравоохранения воспользовались возможностью получить единовременную компенсационную выплату. Так, 1 миллион рублей выплачивается для докторов, 500 тысяч – для среднего медицинского персонала. 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей соответственно получают те, кто едет работать в труднодоступные населённые пункты страны.

А на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и Арктики – до 2 млн и 1 млн рублей соответственно. Эти же выплаты предусмотрены и для новых регионов.

Еще одна востребованная мера поддержки для семей - материнский капитал. Программа будет продлена до 2030 года. Это позволит поддерживать ещё 5 миллионов семей.