Мишустин присоединился к акции "Елка желаний"

В среду в преддверии Нового года ко Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" присоединился премьер Михаил Мишустин. Он помог исполнить мечту Антона Милаева из Новосибирской области, который хотел побывать на студии "Союзмультфильма".

Ещё один подарок - для семилетней Лещук Марии из Луганской народной республики. Она попросила о поездке в "Москвариум". Также премьер пообещал исполнить просьбы двух братьев из Запорожья - Владимира и Александра Вахрушивых, они мечтали побывать на Кремлёвской елке.