На Прямую линию с Путиным поступило более 1 млн 700 тысяч обращений

Специальная военная операция, поддержка военнослужащих и их семей, работа системы здравоохранения и транспорта, экономика - это приоритетные темы, вопросы по которым сейчас направляют россияне Владимиру Путину в преддверии "Прямой линии с президентом".

Она начнется завтра в 12 часов дня и будет совмещена с ежегодной пресс-конференцией главы государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, на Прямую линию поступило уже более 1 миллиона 700 тысяч обращений, в том числе более 900 тысяч звонков. Каждый гражданин может задать свой вопрос по телефону, через сайт "Москва-Путину.ру" или "Москва-Путину.рф" или же через социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте".