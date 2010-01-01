Возрожденный поезд "Аврора" возвращается на маршрут

Спустя полвека на маршрут "Москва-Санкт-Петербург" возвращается легендарный поезд "Аврора". Теперь он современный, двухэтажный. И билеты стоят дешевле, чем на другие фирменные поезда. Причём, есть все современные сервисы, связанные с питанием и комфортом пассажиров.

Возрожденная "Аврора" возвращается на маршрут. Этот поезд курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом с начала 60-х до 2010 года. И вот он снова на рельсах – модернизированный состав, новый дизайн, комфортные двухэтажные вагоны российского производства.

"Новый дизайн кресел, новая эргономика кресел, новые пассажирские сервисы - это и дополнительные розетки, дополнительные регулировки. Мы уверены, что пассажирам обязательно понравится", - рассказал Александр Лошманов, заместитель генерального директора АО "Трансмашхолдинг".

В вагонах с местами для сидения улучшенной компоновки кресла разворачиваются на 180 градусов, также есть отдельное купе со спальным местом. В СВ горячие напитки подадут в фарфоровом сервизе с кобальтовой сеткой, специально изготовленном в Санкт-Петербурге. Цена билета в сидячем вагоне со стандартной компоновкой мест - от 1037 рублей.

"Цена билета в этом поезде несколько ниже, чем в "Сапсане" или в других фирменных поездах. При этом здесь есть все современные сервисы, связанные и с питанием, и с комфортом путешествия", - отметил Иван Колесников, заместитель генерального директора ОАО "РЖД".

Поезда будут отправляться из Москвы и Санкт-Петербурга дважды в день. "Аврора" сможет вместить более 1000 пассажиров.

"Это одномоментно два с половиной "Сапсана" на рейсе. И данный поезд точно будет востребован с учетом прироста пассажиров ежегодно. Этот год - 7 процентов прироста только в наших поездах. С запуском данного поезда мы ожидаем еще большее увеличение", - рассказал Владимир Пястолов, генеральный директор АО "Федеральная пассажирская компания".

Маршрут "Москва-Санкт-Петербург" всегда пользовался популярностью. Теперь возможностей для путешествий станет еще больше. Первые "Авроры" начнут курсировать уже 19 декабря. Билеты почти полностью раскуплены.