Число пострадавших в крушении поезда под Мурманском выросло до 14

Возросло число пострадавших в столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области. Как сообщает издание Baza, различные травмы получили 14 человек.

В местную центральную районную больницу отправлены десять раненых. Трое пострадавших - в тяжелом состоянии. На месте помощь оказали четверым раненым. Остальных пассажиров разместили в неповрежденных вагонах.

Губернатор Мурманской области прервал свою командировку в Москве и вылетает в регион. Андрей Чибис сообщил об этом в Telegram. По его данным, на месте работает оперативный штаб. Готовится к вылету вертолет территориального центра медицины катастроф.