76-летняя пенсионерка может оказаться на улице из-за мошенников

76-летняя Валентина Ивановна Кусий в любой момент может оказаться на улице. Все началось с того, что к ней в квартиру пришел участковый и предупредил о том, что мошенники сейчас становятся особенно изобретательными и нужно сохранять бдительность. А дальше всё, как в детективном кино.

В этой небольшой квартире на юге города Валентина Ивановна прожила всю жизнь. Женщина всегда была гостеприимной хозяйкой. Но теперь 76-летняя пенсионерка даже подходить к собственной двери боится, ведь ее знакомство с мошенниками началось, когда на пороге появился незнакомец.

"Делал обход ознакомительный наш участковый. Теперь я сомневаюсь, был наш участковый или не наш. Рассказывал, что участился массово обман, особенно пожилых людей, чтобы быть бдительными. И дал мне листок с телефонами и сказал, что если что, звоните по этим телефонам", - рассказала Валентина Ивановна.

И буквально спустя несколько дней раздался звонок по телефону, и на связь вышли мошенники. Они начали угрожать пенсионерке расправой, если она не передаст им все свои сбережения. Валентина Ивановна сразу позвонила тому самому участковому, и он убедил ее пойти на поводу у аферистов, чтобы помочь следствию злоумышленников задержать.

"Слушайте, что они говорят, мы вам вернем. Я говорю, у меня под проценты хорошие деньги лежат. Мы вам с процентами. А где вы такие деньги возьмете? Это операция совместно с ФСБ, там не такие деньги выделяются на операцию", - говорит Валентина Ивановна.

В течение нескольких месяцев пенсионерка снимала деньги со сберегательного счета и оставляла их в почтовом ящике. А когда деньги кончились, аферисты предложили новую сделку, но уже с квартирой. Валентину Ивановну убедили подписать договор пожизненной ренты.

"580 тысяч я потеряла и 3 миллиона рента. Которые я деньги получила 3 миллиона, положила в ящик и когда положить мне сказали, я положила, и они исчезли", - сказала пенсионерка.

Но и этого мошенникам оказалось мало. Они вынуждали Валентину Ивановну в качестве курьера перевозить деньги из одного района в другой и так же оставлять их в почтовом ящике. О том, что пенсионерка стала частью мошеннической схемы, ей сообщили, но уже настоящие полицейские. После очередной такой операции её задержали. На этот раз настоящие сотрудники МВД. А после беседы в здании ОВД женщина попала в больницу.

"Следствие было приостановлено 17 ноября 2024 года. Валентину Ивановну ни разу не вызвали. Сотрудники полиции, которые приостанавливали уголовное дело, они считают, что это добросовестные приобретатели. Они не знали, что эта квартира была мошенническим путем похищена", - рассказал адвокат Павел Ильин

К делу уже подключилась прокуратура. Сейчас Валентина Ивановна живет с ощущением, что в любой момент может оказаться на улице. Ее дом попадает под реновацию, но будущую квартиру выбрать она не может, поскольку уже не претендует и на старую. Пенсионерка надеется, что виновных обязательно найдут и накажут по всей строгости, а пока хотя бы ее ситуация послужит примером для многих.