"От осинки не родятся апельсинки": Россия готова применить новые виды вооружений

Россия может применить новые виды вооружений. Это имел ввиду глава МИД России Сергей Лавров, озвучив в интервью Такеру Карлсону тезис о готовности Москвы послать Западу дополнительный сигнал об опасности ядерного конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Участвуя в дискуссии международного клуба "Валдай", замглавы МИД напомнил, что в арсенале России есть "сестра" ракетной системы "Орешник" под названием "Осина", передает ТАСС. Она может быть применена в будущем. От осинки не родятся апельсинки, подчеркнул Рябков.

Применение Россией "Орешника" впечатлило американских экспертов. В частности,профессор Колумбийского университета Роберт Легволд заявил, что применение "Орешника", как и других новейших систем вооружения, окажет дестабилизирующий эффект на глобальную безопасность.