Вячеслав Фетисов и Илья Ковальчук проведут мастер-класс по хоккею в Парке Горького

Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Илья Ковальчук проведут мастер-класс на катке Парка Горького. Это произойдет уже завтра, 19 декабря с 12:00 до 14:00, сообщают "Московские новости".

"Спортсмены проведут мастер-класс для юных хоккеистов и сыграют на льду катка Парка Культуры. А после этого участники смогут задать вопросы знаменитым спортсменам, узнать об их пути к вершинам и о том, что помогает достигать невозможного", - говорится в сообщении.

Организатор мероприятия - Российское общество "Знание".

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