Супруги из Италии обратились на прямую линию Путина за гражданством России

В колл-центр прямой линии президента России Владимира Путина поступило обращение от супружеской пары из Италии. Супруги просят помощи главы государства в получении российского гражданства, сообщили сотрудники центра в эфире телеканала "Россия 24".

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря, в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря.

Представители колл-центра сообщили, что за сутки до начала прямой линии поступило более 1,6 миллиона обращений россиян. В основном звонят соотечественники, которые хотят переехать в Россию, и просят Владимира Путина помочь им получить российское гражданство.