Минфин США ввел санкции против трех российских компаний. Ограничения введены в отношении ООО "МТВ". Ее соучредитель - бывший исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

В черном списке Минфина также ООО "Фарватер" и АО "Ардал". Также под американские санкции попали фирмы из Пакистана, Ирана и Боснии и Герцеговины.

Санкции Минфина означают блокировку всех принадлежащих лицу или компании активов, находящихся в США. Также предполагается запрет гражданам США и американским компаниям на любое взаимодействие с подсанкционными лицами. Москва считает санкции незаконными.