В ночь на 19 декабря средства ПВО сбили более восьми десятков вражеских БПЛА. Из них 36 атаковали Ростовскую область, 21 – Брянскую область, 14 – Белгородскую область, шесть – Воронежскую область, по три беспилотника сбиты над территориями Курской и Тамбовской областей и еще один – над территорией Краснодарского края, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее стало известно, что освобождено село Анновка в ДНР. Несладко пришлось боевикам и под Часов Яром, из которого ВСУ уже вывели тяжелую технику и подготовились к обороне Константиновки и Дружковки. За сутки неприятель потерял более 1600 военнослужащих.

С воздуха по скоплению личного состава и бронетехники ВСУ в приграничном районе ударил Су-34. Экипаж истребителя-бомбардировщика точно в цель направил авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.