Минувшей ночью взрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове. Вооруженные силы России продолжили наносить удары по украинским тылам. Тем временем в зоне СВО идет активная ликвидация вражеской группировки в районе Курахова. Освобождены населенные пункты Старые Терны и Трудовое. Бойцы 20-й мотострелковой дивизии подняли триколор над селом Успеновка.

На южнодонецком направлении снайперы группировки "Восток" оказывают поддержку штурмовым подразделениям в районе Угледара. Бойцы работают двойками или тройками, в их составе - стрелок, корректировщик и прикрывающий. Передвигаются скрытно, занимают огневые позиции и точными выстрелами уничтожают намеченные цели. Современное вооружение позволяет выполнять любые поставленные задачи. Отработав по неприятелю, снайперы в укрытии пережидают ответный обстрел, а затем меняют место дислокации.

В окрестностях Часов Яра экипаж танка Т-80 "Южной" группировки уничтожил долговременную огневую точку и бронетехнику неонацистов. Укрепленные вражеские позиции засекли операторы беспилотника. Разведка передала данные танкистам, которые точными выстрелами ликвидировали цели. Экипажи наших бронемашин круглосуточно оказывают поддержку передовым отрядам.