Песков назвал цели введенных Западом антироссийских санкций

Москва внимательно реагирует на санкции, вводимые Западом. Они направлены на сдерживание России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил в эфире телеканала "Россия 24", что цель санкций - подавление экономических, политических и иных российских интересов. В Москве их каждый раз очень внимательно анализируют и делают все должное для минимизации последствий, заключил Песков.

Как заявлял ранее президент России Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - долгосрочная стратегия Запада. Введенные им санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей, подчеркнул российский лидер.