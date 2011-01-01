Манфред и Андерс: две истории из европейских тюрем

Немец Манфред Гендицкий провел в тюрьме 4916 дней по обвинению в убийстве - утопил в ванне пожилую коллегу. Через 13 лет после оглашения приговора ему сказали - ошибочка вышла, Манфред. Не убивал. Иди на все четыре стороны.

Поначалу Манфред получил компенсацию 368 тысяч евро - по 75 за каждый день заточения. Показалось мало, подал новый иск. И тут прокуратура встрепенулась - да что он себе позволяет? И выставила счет несчастному Манфреду - 100 тысяч евро. За то, что 13 лет даром сидел на государственных харчах. И не был настоящим преступником. Подвел.

Норвежский террорист Андерс Брейвик - преступник самый настоящий. В 2011-м заложил бомбу в автомобиль в правительственном квартале Осло. Расстрелял участников молодежного летнего лагеря на острове Утейя. Жертвами стали 69 человек, от взрыва заминированного автомобиля - 8. Брейвика упекли на 21 год. Камера Брейвика в тюрьме Ила - фактически трехкомнатная квартира. Есть кабинет, кухня, тренажер, компьютер - без интернета, правда. Заскучал Брейвик, потребовал предоставить ему игровую приставку. Но потом сидеть террористу надоело. И решил восемь лет назад подать в суд - чтобы выпустили.

Апелляции он подает регулярно. Последний раз отказали в 2022 году. И перевели для разнообразия в новую тюрьму, из окон которой открывается вид на остров Утейю, где он застрелил 69 человек. Юридический представитель Брейвика Ойстейн Сторрвик едва не рыдает, делая заявления для прессы: "Были лучшие условия. Но в последний год его положение в тюрьме Рингерике ухудшилось".

Несчастному Брейвику даже приходится принимать антидепрессанты. Для справки: содержание Андерса Брейвика обходится норвежскому бюджету в 1 миллион 400 тысяч долларов в год.. А немцу Манфреду можно только посочувствовать.

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