Машиниста грузового поезда задержали после аварии под Мурманском

Задержаны машинист и помощник машиниста потерпевшего крушение в Кандалакшском районе Мурманской области грузового поезда. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

Также стало известно о жертве столкновения поездов. Женщина, пострадавшая в аварии, умерла при транспортировке в больницу. Кроме того, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. Ранее сообщалось, что число раненых в результате крушения поездов увеличилось до 14-ти.

Пассажирский и грузовой составы столкнулись в районе станции Княжая 18 декабря. По уточненным данным, в результате происшествия с рельсов сошли четыре вагона в хвостовой части двухэтажного поезда. В РЖД заявили, что выплатят по 1 миллиону рублей госпитализированным пассажирам поезда Мурманск – Петербург. А тем, кто обратился за медпомощью на месте - 500 тысяч рублей. Всем пассажирам поезда РЖД вернут полную стоимость билетов и начислят по 20 тысяч бонусных баллов.