Симонов: Евробюрократы уничтожают свою собственную экономику

Украина готова создать для своих европейских соседей еще одну экономическую проблему. Киев подтвердил, что откажется с нового года от транзита российского газа. Насколько серьезно этот явный шантаж угрожает интересам Словакии и Венгрии? Какие потери может понести Россия? И как сильно пострадает сама Украина?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Евробюрократы - это безумцы, по-другому я не могу их назвать. Уничтожают свою собственную экономику, но делают вид, что так оно и должно быть. Цены на энергию в Европе - газ, электричество - продолжают бить рекорды. Это политически мотивированное убийство экономики", - отметил эксперт.

Полный комментарий Константина Симонова смотрите в видео.