СК предъявил обвинение двум капитанам после крушения танкеров в Черном море

Капитаны обоих танкеров"Волганефть", затонувших в районе порта Кавказ, задержаны следствием. Их допросили в качестве обвиняемых, сообщили в Следственном комитете России. Следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде ареста, уточнили в СК.

Задержанных обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Допрошены свидетели, прошли обыски по маршруту следования судов, изъята документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении членов экипажа судна, а также судоводительская судебная экспертиза.

По данным следствия, танкеры получили существенные повреждения и затонули. Мазут разлился в акваторию Черного моря. В результате ЧП погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", пострадавшие члены экипажа с травмами были госпитализированы, передает РИА Новости.