Ещё один человек скончался в больнице после аварии с поездами под Мурманском

Ещё один пассажир скончался в больнице от травм, полученных во время столкновения поездов в Мурманской области. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщил губернатор Андрей Чибис.

Губернатор Мурманской области также сообщил, что основная фаза спасательной операции завершена. Сейчас врачи борются за жизни пострадавших.

Ранее сообщалось, что дна пострадавшая в результате аварии умерла в машине скорой помощи. Таким образом, количество погибших увеличилось до двух. Количество пострадавших при столкновении поездов под Мурманском увеличилось до 27 человек, сообщал ТАСС со ссылкой на власти региона.