В Курской области российские войска с боями продвигаются к государственной границе, вытесняя радикалов с нашей территории.

Появились кадры зачистки штурмовым подразделением морпехов группировки "Север" одного из освобожденных населенных пунктов Курского приграничья. Наши бойцы своевременно обнаружили противника, который попытался вернуть утраченные позиции. В результате боевая техника ВСУ, в том числе натовского производства, превратилась в груду металлолома, радикалы были уничтожены, часть сдалась в плен.

Помощь с воздуха нашим подразделениям оказывает армейская авиация. Экипаж Су-34 сбросил бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции на позиции ВСУ. Личный состав и вражеский опорник были ликвидированы.