Минобороны представило новых героев спецоперации

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Рядовой Сергей Зайцев во время штурма вражеского укрепления уничтожил с помощью беспилотника несколько пулеметных точек боевиков, вынудив противника отступить. И передовые отряды смогли без потерь захватить опорник ВСУ.

Ефрейтор Илья Рясков заметил украинский беспилотник, летевший в сторону наших замаскированных огневых позиций. Используя средства РЭБ, Илья перехватил управление коптером и посадил его на удалении от артиллерийских расчетов. Оставшись незамеченными, бойцы продолжили наносить удары по радикалам.