Небензя: в рядах ВСУ сражаются военнослужащие западных армий - это факт

Россия намерена и дальше развивать всестороннее сотрудничество с КНДР, несмотря на беспочвенную критику со стороны коллективного Запада. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН наш постпред Василий Небензя.
Дипломат подчеркнул: отношения Москвы и Пхеньяна соответствуют международному праву. А укрепление военного партнёрства носит оборонительный характер и не представляет угрозы для других государств. В то время как США и Южная Корея не прекращают провокации, проводя у границ КНДР масштабные учения со сценариями применения ядерного оружия и физического устранения руководства страны.
"Какое право имеют США и их союзники в регионе читать мораль о расширении вовлеченности КНДР в военную активность, тогда как именно Вашингтон последовательно занимается этим по всему миру с самыми разрушительными последствиями? Эти обвинения не только лицемерны. Это еще и попытка отвлечь внимание от патовой ситуации как внутри Украины, так и на линии боевого соприкосновения, а также оправдать участие в конфликте натовских военных специалистов. В рядах ВСУ сражаются военнослужащие западных армий – это факт. Это никакие не добровольцы, а офицеры, без которых было бы невозможно использовать не то что западное дальнобойное оружие, но и украинские средства дальнего поражения", - указал Небензя.