Небензя: в рядах ВСУ сражаются военнослужащие западных армий - это факт

Россия намерена и дальше развивать всестороннее сотрудничество с КНДР, несмотря на беспочвенную критику со стороны коллективного Запада. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН наш постпред Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул: отношения Москвы и Пхеньяна соответствуют международному праву. А укрепление военного партнёрства носит оборонительный характер и не представляет угрозы для других государств. В то время как США и Южная Корея не прекращают провокации, проводя у границ КНДР масштабные учения со сценариями применения ядерного оружия и физического устранения руководства страны.