Впервые вблизи сверхмассивной черной дыры обнаружена двойная звезда

На снимке - двойная звездная система. Астрономы обнаружили ее недалеко от Стрельца А - сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Недалеко - это по космическим меркам. А для нас - на расстоянии 238 миллионов километров. Для сравнения: Солнце и Земля удалены от Стрельца на сотни квадриллионов километров. Это цифра с двадцатью нулями.

Одиночные звезды и газопылевые облака возле сверхмассивных объектов ученые наблюдали и раньше. Однако последняя находка отчасти развенчивает миф о том, что силой своей экстремальной гравитации черные дыры уничтожают все, что оказывается рядом.

"Здесь нет никакой сенсации. И наше представление о черных дырах нисколько не изменились. Мы рады этому событию только потому, что вот этот пробный объект, как мы называем, это двойная звезда. Мы считали, что гравитация, тяготение в окрестностях этой черной дыры настолько велико, что двойные звезды там существовать не могут", - отметил Олег Малков, заведующий отделом физики звездных систем Института астрономии РАН, доктор физико-математических наук.

Обнаруженная звездная пара - молодая. Всего-то около трех миллионов лет. Солнцу -уже почти пять миллиардов. Ученые выяснили: их находка не просто выжила вблизи сверхмассивной черной дыры, но и стабильно вращается вокруг нее с колоссальной скоростью. Один оборот - всего за 372 земных дня. Но Стрелец А рано или поздно сделает свое черное дело. Свободные отношения звездной пары продлятся недолго. Под воздействием гравитации светила перестанут быть двумя самостоятельными единицами и сольются в единое целое. Хотя астрономы рады и этому.

Удивителен не только сам факт появление двойной звезды вблизи черной дыры. Ученым еще предстоит поломать головы над тем, как эта пара зародилась, как смогла выжить в такой агрессивной среде. А главное, некоторые считают, что обнаружение планет в центре Млечного пути - всего лишь вопрос времени.

"Обнаружение этой пары в поле тяготения сверхмассивной черной дыры позволит нам сказать больше об условиях в окрестностях этой черной дыры. О том, как могут там существовать звезды, планетные системы", - добавил Малков.

Находка поможет астрономам сделать новые прогнозы относительно поведения Солнца. Что, без преувеличения, волнует все человечество. А также попробовать разгадать тайны эволюции и других галактик. Например, ближайшей к нашему Млечному пути Андромеды.