Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Не время расслабляться! Сегодня один из самых удачных дней года для карьеры или бизнеса. Как минимум - об этом стоит думать, мечтать, планировать.

Тельцы

Звезды сегодня советуют вспомнить свои ошибки, помешавшие вам заработать деньги, и вынести из этого уроки. Нетривиальная задача, но вы с ней справитесь!

Близнецы

День с важной миссией: ваш ретро Юпитер в благоприятном союзе с Венерой. Это шанс вернуться к учебе, которую вы забросили, или творческим занятиям.

Раки

Завтра Солнце войдет в противоположный знак - Козерог, и вы получите дополнительные преимущества в личной жизни. Выстраивайте свое счастье!

Львы

С кем вы поссорились или отдалились, а теперь сожалеете? Если есть такой факт, звезды дают второй шанс. Ведь вы уже поняли, как не нужно было себя вести.

Девы

День, просто созданный для ответственных, трудолюбивых представителей этого знака. Именно сегодня хорошо заканчивать дела и проекты, чтобы уйти на каникулы с легким сердцем.

Весы

Венера срочно отправляет вас в салон красоты, кабинет массажиста или в магазины за подарками. День просто идеален для приятных процедур и шопинга.

Скорпионы

У вас есть шанс привести в порядок финансы перед Новым годом. Погасите долги и мысленно поблагодарите свой банк, работодателей, клиентов.

Стрельцы

Завтра Солнце покинет ваш знак и переместится в Козерог. Вспомните все хорошее, что произошло за последний месяц и приготовьтесь загадать желание на тему денег.

Козероги

Солнце завтра торжественно войдет в ваш знак, принося с собой внимание окружающих. Вас ждут тридцать особенных дней, и есть смысл подумать, чего вы от них хотите.

Водолеи

Венера в вашем знаке сегодня в дружеском аспекте с планетой удачи Юпитером. И хотя он сейчас ретрограден, это благоприятный день, и вам может крупно повезти.

Рыбы

День просто прекрасен для семейных мероприятий и домашних дел. Если ваш дом еще не сверкает огнями и чистотой - выходные в вашем полном распоряжении!