Собянин: Принято решение о комплексном развитии нежилой застройки в районе Дорогомилово

В ходе проведения Президиума Правительства Москвы было принято несколько важных решений. В частности, утвержден проект планировки территории в районе Царицыно. На месте устаревших складов промзоны "Котляково" появится современный жилой квартал для Программы реновации, школа на тысячу учеников, детский сад для 250 малышей и спорткомплекс с бассейном.

Кроме того, принято решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе Дорогомилово. Недалеко от московского городского вокзала Кутузовская и пересечения Кутузовского проспекта с ТТК возведут объекты общественно-делового назначения. В результате город получит 1,9 тысячи новых рабочих мест.

Также одобрен план строительства многофункционального спортивно-тренировочного комплекса в районе Хорошево-Мневники. Проект будет реализован за счет частных инвестиций по программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщается в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

К слову, От Царицына в сторону Чертанова и Бутова по Московскому скоростному диаметру в ближайшем будущем можно будет проехать за считанные минуты. Трасса будет шестиполосной, по две эстакады-съезда с Липецкой, Каспийской улиц, эстакада-съезд с МСД на Каспийскую улицу. На пересечении с Бакинской улицей появится тоннель и очистные сооружения для сточных вод.

Ранее Собянин объявил о запуске движения на участке от Большой Филевской улицы до ТТК. Как отмечается, комфортный проезд будет создан между ТТК и проспектом Багратиона.