Глава МИД Латвии набросилась на русскоговорящего таксиста. Тот оказался украинцем

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже опростоволосилась из-за жалобы на русскоговорящего таксиста.

Глава МИД рассказала, что ехала в такси в Риге с водителей, который не знал латышского и мог разговаривать с ней только на русском языке. После поездки Браже написала жалобу в сервис Bolt.

Компания извинилась перед министром, но сообщила, что подвозивший ее водитель был беженцем с Украины.

Впрочем, Браже это не убедило. В соцсети X она написала, русский язык не должен быть единственным языком общения.