Известная российская модель и телеведущая погибла в Париже

В Париже погибла известная российская модель и телеведущая Светлана Савицкая. Ее сбил автомобиль на одной из улиц французской столицы.

О смерти Савицкой сообщила ее подруга. По словам близких, 34-летняя модель погибла под колесами автомобиля, который выскочил на тротуар, пытаясь избежать лобового столкновения с другой машиной.

Похоронят Светлану Савицкую 23 декабря на Троекуровском кладбище Москвы.

Савицкая снималась для журналов L’Officiel, Bazaar, Glamour и других. Также она вела различные телешоу на каналах "Пятница!", Europa Plus TV и RU TV.