Жители столичного региона пережили самую холодную ночь с начала зимы

Минувшая ночь в Москве и Подмосковье стала самой холодной с начала зимы — в регион пришли первые трескучие морозы.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды Михаил Леус, в Клину столбики термометров опустились до -21,5°. Чуть "теплее" было в Талдоме и Солнечногорске — 21,1°. Холоднее всего было в Ново-Иерусалиме, там температура воздуха составила -21,7°.

В Москве ночь было -15,6°. Такую температуру зафиксировала метеостанция на ВДНХ. В Новой Москве термометры показали -20,4°.

Однако уже к вечеру в столичном регионе значительно потеплеет из-за вторжения теплого атмосферного фронта. Температура воздуха составит от -6 до -8°, по области от -5 до -10°. Во второй половине пойдет снег, который к вечеру может смениться ледяным дождем.