Певица Валерия вышла в свет и сразила красотой

Накануне, 18 декабря, в Москве состоялся "Новогодний концерт ЖАРА". На мероприятии отметилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса. По красной дорожке прошлись Эмин Агаларов, Стас Михайлов, Natan, Хабиб, Ольга Бузова, Доминик Джокер, Люся Чеботина и другие.

Особое внимание привлекла певица Валерия. Известная артистка появилась на красной дорожке в необычном платье, открывающем плечи, а изюминкой образа стало ювелирное украшение на шее певицы, которое так и сверкало. Валерия любезно общалась с ведущими и представителями СМИ, уделив внимание всем.

В Сети уже прокомментировали выход артистки в свет. По мнению интернет-пользователей, 56-летняя Валерия выглядит на зависть многим коллегам. Если певица что-то и делает со своей внешностью, то очень аккуратно и незаметно, считают диванные эксперты. Сама же исполнительница не скрывает, с помощью чего ей удается сохранять великолепную форму. Валерия тщательно следит за питанием и регулярно занимается спортом.