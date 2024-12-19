Названы самые плохие подарки на Новый год

Скоро наступит Новый год. Россияне вовсю готовятся к празднику, покупают подарки. Меж тем аналитики SuperJob провели опрос, в ходе которого выяснили, какие презенты не хотели бы получить от родных и близких. Исследование проводилось с 7 по 17 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.

В ходе опроса выяснилось, что 8% россиян считают худшими подарками носки, халаты, свитера, футболки. Для 5% граждан это различные сувениры: игрушки, статуэтки, брелоки, открытки, свечи, календари. 3% респондентов недовольны косметикой и парфюмерией, котому что обычно и то и другое оказываются неподходящими, еще столько же не любит подарков в виде сладостей. 2% опрошенных признались, что не обрадовались бы кухонным принадлежностям и посуде, по 1% респондентов не хотят увидеть в качестве новогодних подарков фрукты и алкоголь, сообщает РИА Новости.

Кроме того, названы неудачными на Новый год такие подношения как полотенца, бижутерия, книги, домашние животные, пледы, рюкзаки. А еще перечислены такие неочевидные вещи как неприятная новость накануне праздника или отсутствие новогоднего настроения. Это назвали 4% респондентов. А 15% опрошенных признались, что худший подарок на Новый год это отсутствие презента.