Путин начал пресс-конференцию с цитаты из песни "Не думай о секундах свысока…"

Владимир Путин начал большую пресс-конференцию по итогам годам с цитаты из песни "Не думай о секундах свысока…" на стихотворение Роберта Рождественского "Мгновения".

Отвечая на вопрос, как России удается держаться на плаву в мире, "который сошел с ума", президент сказал, что когда все стабильно, людям становится скучно.

"Когда у нас все стабильно, размерено, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска, и секунды, и пули, нам становится страшно. Ужас, но не ужас-ужас", - сказал Путин, добавив, что все "измеряется экономикой".