Путин: За два года рост экономики России составил около 8%

Россия продолжает развиваться, идет устойчивый рост экономики.

За два года ее рост составил около 8%, заявил президент России в ходе во время "Итогов года с Владимиром Путиным". Показатели США составляют– 5-6%, а ЕС – всего 1%.

Уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне - 2,3%.

При этом Путин отметил, экономика разогрета, а инфляция в стране является тревожным сигналом. Сейчас, по словам президента, она находится на уровне 9,2%-9,3%. Однако заработные платы в реальном выражении выросли сильнее инфляции.

Владимир Путин сегодня, 19 декабря, в прямом эфире подводит итоги года и отвечает на вопросы россиян и журналистов. Количество обращений к президенту уже превышает два миллиона.