Путин извинился перед зрителями

Президент России извинился перед зрителями программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Российский лидер признал: говоря о росте зарплат на 9% и благосостояния россиян, он оперирует усредненными цифрами.

По словам Путина, Россия – огромная страна, и есть отличия в регионах. Кто-то может возмутиться, заявив, что не заметил изменений к лучшему в своей жизни – или даже сообщит об ухудшении.

Российский лидер пояснил, что общее состояние российской экономики можно оценить лишь по усредненным данным. В целом доходы россиян росли быстрее, чем товарная масса – указал Путин на ситуацию с инфляцией. Президент прокомментировал вопрос некоторых россиян: они пишут, что зарплаты не успевают за ростом цен, передает ТВЦ.