Президент объяснил, почему растут цены на продукты

Президент России в ходе "Итогов года с Владимиром Путиным" прокомментировал рост цен в стране.

Основная причина – предложение не успевает за спросом. "Продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление", - пояснил Путин.

Среди других причин – урожай, рост мировых цен, антироссийские санкции, а также некоторые недоработки Центробанка и правительства.

"Надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкоомические показатели, мы с этим тоже справимся", - сообщил глава государства.

Владимир Путин сегодня, 19 декабря, в прямом эфире подводит итоги года и отвечает на вопросы россиян и журналистов. Количество обращений к президенту уже превышает два миллиона.