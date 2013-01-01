Большая пресс-конференция Владимира Путина: число обращений превысило 2 млн

В Гостином дворе идут последние приготовления. Журналисты, коих тут собралось несколько сотен, зубрят вопросы. Технические специалисты проверяют оборудование. А колл-центр продолжает принимать обращения граждан, число которых уже перевалило за полтора миллиона. И это явно не предел. Потому как этот круглосуточный марафон, который продолжается уже одиннадцать дней, завершится лишь после окончания прямого эфира с президентом. А он, как известно, длится не один час. В этом году формат снова будет совмещенным. Владимир Путин ответит и на вопросы корреспондентов, в том числе иностранных, и на обращения граждан.

"Для страны это очень важное мероприятие. Проводится уже в 21-й раз. До сих пор оно не теряет свои рейтинги. Это постоянно миллионы, миллионы россяин, они у телевизора выхватывают каждое слово", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Список предполагаемых тем традиционно крайне широк. Федеральную прессу, скорее всего, будет интересовать международная политика. Региональные СМИ предложат обсудить местную повестку. Граждан же будут волновать их конкретные проблемы. Очень часто лишь звонок президенту помогает решить их по-настоящему быстро.

В этом году отбирать и систематизировать вопросы помогает искусственный интеллект. По словам Пескова, в первую очередь людей интересуют развитие здравоохранения и образование, повышение пенсий, пособий и льгот, в том числе для многодетных семей.

Понятно, что в центре внимания будет и СВО. В том числе в контексте социального обеспечения российских военнослужащих. И еще десятки вопросов, которые зададут президенту.

Итоги года с Владимиром Путиным обещают быть крайне интересными и насыщенными. В Кремле уже заявили, что временных рамок у этого мероприятия нет. И вполне возможно, что рекорд 2013 года, тогда президент обращался со страной почти пять часов, будет побит.