Следователи рассматривают несколько версий железнодорожной аварии в Мурманской области

На путях остаются раскуроченные вагоны, место происшествия изучают следователи. Столкновение пассажирского и грузового составов произошло в Кандалакшском районе в 16:15 по московскому времени. Люди услышали грохот, скрежет металла, поезд сильно тряхнуло, четыре вагона сошли с рельсов.

Пострадали 25 человек - они получили сильные ушибы, травмы. Одна женщина скончалась в машине скорой помощи, другой пассажир умер уже в больнице. Всего госпитализированы 14 человек, из них четверо - в тяжелом состоянии.

Уточняется, что на на момент ЧП в поезде был 321 пассажир, в том числе детские коллективы - команда по боксу из Североморска, ансамбль из гарнизона Гаджиево и хоккеисты детской команды "Арктика". Юные спортсмены помогали пострадавшим, на несчастье откликнулись и местные жители. Люди принесли теплые вещи, ведь на момент аварии на улице было почти минус 30.

Все экстренные службы и власти региона сработали оперативно, для людей были организованы пункты временного размещения. Большинство пассажиров смогли продолжить поездку. Известно, что из-за аварии сошли с рельсов 14 грузовых вагонов с опасным минералом криолит, который легко воспламеняется и выделяет вредные вещества при нагревании. Но обошлось. Машиниста и помощника грузового состава задержали. Возбуждено уголовное дело.

Рассматриваются несколько версий ЧП. По одной из них, причиной столкновения стала поломка грузового поезда. Якобы у него отказали тормоза, и он выкатился на другой путь. Также возможно снижение сцепления колес с рельсами из-за наледи и низких температур. Следователи не исключают и человеческий фактор - ошибка машиниста или диспетчера.

В РЖД полностью признают свою ответственность и с сегодняшнего дня начинают выплату материальных компенсаций всем пострадавшим и родственникам погибших пассажиров.